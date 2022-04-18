ЕС выступил с заявлением из-за интенсивных ракетных ударов РФ по Украине

ЕС осуждает беспорядочные и незаконные обстрелы гражданских лиц и гражданской инфраструктуры российскими вооруженными силами в Украине в последние дни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в понедельник.

Боррель отмечает, что Украина испытывает самые интенсивные ракетные удары со стороны Российской Федерации за последние несколько недель.

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"Это включает особо сильные удары в последние дни на востоке и юге Украины, особенно в Луганской области Украины, в Северодонецке, Лисичанске и Попасной", - отмечает Боррель.

Большие города, в том числе Харьков, продолжают подвергаться неизбирательным нападениям, что, по его словам, приводит к дальнейшему разрушению жизни мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

"Нападения на Львов и другие города на западе Украины показывают, что ни одна часть страны не застрахована от бессмысленного удара Кремля", - говорится в заявлении.

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ЕС активно поддерживает работу Международного уголовного суда и меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права.

"За военные преступления не может быть безнаказанности", – заявляет Боррель.

ЕС высоко оценивает силу, мужество и стойкость украинского народа в противостоянии российской агрессии и твердо солидарен с ним, в том числе поддерживая поставки военной техники.

Россия немедленно и безоговорочно прекратит боевые действия и выведет все силы и военную технику с территории Украины, говорится в заявлении.

Как сообщалось, в понедельник Генштаб ВСУ фиксирует признаки начала наступательной операции на востоке Украины со стороны российских оккупантов.