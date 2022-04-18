На Житомирщині судитимуть настоятеля храму МП за колабораціонізм

Настоятель церкви московського патріархату, що у Новоград-Волинському районі, постане перед судом за те, що закликав прихожан підтримати збройну агресію Росії в Україні.

Джерело: пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Дослівно: "64-річний настоятель церкви московського патріархату, що у Новоград-Волинському районі, у березні цього року, вдень, під час спілкування на вулиці з місцевими жителями, давав їм "цінні" настанови, як насправді треба сприймати широкомасштабне вторгнення російської армії.

Підозрюваний намагався переконати громаду у тому, що влада російської федерації прислала військо визволити українців від нацистів та бандерівців, захистити російськомовне населення братського народу".

Деталі: Настоятель церкви стверджував, що вбивають мирних жителів та руйнують їхні домівки і все довкола не російські війська, а українські збройні сили.

У відповідь на такі заяви прихожани звернулися до правоохоронців.

Наразі обвинувальний акт стосовно священника за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України) передано до суду.