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На Житомирщині судитимуть настоятеля храму МП за колабораціонізм

Понеділок, 18 квітня 2022, 20:52

Настоятель церкви московського патріархату, що у Новоград-Волинському районі, постане перед судом за те, що закликав прихожан підтримати збройну агресію Росії в Україні.

Джерело: пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Дослівно: "64-річний настоятель церкви московського патріархату, що у Новоград-Волинському районі, у березні цього року, вдень, під час спілкування на вулиці з місцевими жителями, давав їм "цінні" настанови, як насправді треба сприймати широкомасштабне вторгнення російської армії.

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Підозрюваний намагався переконати громаду у тому, що влада російської федерації прислала військо визволити українців від нацистів та бандерівців, захистити російськомовне населення братського народу".

Деталі: Настоятель церкви стверджував, що вбивають мирних жителів та руйнують їхні домівки і все довкола не російські війська, а українські збройні сили.

У відповідь на такі заяви прихожани звернулися до правоохоронців.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі обвинувальний акт стосовно священника за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України) передано до суду.

Теми: прокуратураЖитомирщинацерквавійна
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