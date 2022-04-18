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В Житомирской области будут судить настоятеля храма МП за коллаборационизм

Понедельник, 18 апреля 2022, 20:52

Настоятель церкви московского патриархата в Новоград-Волынском районе предстанет перед судом за то, что призывал прихожан поддержать вооруженную агрессию России в Украине.

Источник: пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

Дословно: "64-летний настоятель церкви московского патриархата в Новоград-Волынском районе, в марте этого года, днем, во время общения на улице с местными жителями, давал им "ценные" наставления, как на самом деле нужно воспринимать широкомасштабное вторжение российской армии.

Подозреваемый пытался убедить общину в том, что власти российской федерации прислали военных освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, защитить русскоязычное население братского народа".

Детали: Настоятель церкви утверждал, что убивают мирных жителей и разрушают их дома и все вокруг не русские войска, а украинские вооруженные силы.

В ответ на такие заявления прихожане обратились к правоохранителям

В настоящее время обвинительный акт в отношении священника по факту публичного отрицания осуществления вооруженной агрессии против Украины, публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины) передан в суд.

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Темы: прокуратураЖитомирская областьцерковьвойна
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