США почнуть тренувати українських артилеристів стріляти з американських гаубиць

Військові США розраховують розпочати навчання українських військових поводженню з гаубичною артилерією найближчими днями.

Про це заявив у понеділок високопоставлений представник Міністерства оборони США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Чиновник на умовах анонімності повідомив, що навчання з гаубицями відбуватимуться за межами України.

Реклама:

Сполучені Штати планують навчити українських інструкторів тому, як використати деякі з нових озброєнь, таких як гаубиці та радари, а потім українські інструктори навчатимуть своїх колег в межах України.

Сполучені Штати раніше навчали українські сили працювати з безпілотниками Switchblade.

Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 800 мільйонів доларів, включивши до неї важку артилерію напередодні ширшого наступу Росії на сході України.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі Сполучені Штати відправили чотири партії озброєнь у рамках нового пакету.