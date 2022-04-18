США почнуть тренувати українських артилеристів стріляти з американських гаубиць
Військові США розраховують розпочати навчання українських військових поводженню з гаубичною артилерією найближчими днями.
Про це заявив у понеділок високопоставлений представник Міністерства оборони США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Чиновник на умовах анонімності повідомив, що навчання з гаубицями відбуватимуться за межами України.
Сполучені Штати планують навчити українських інструкторів тому, як використати деякі з нових озброєнь, таких як гаубиці та радари, а потім українські інструктори навчатимуть своїх колег в межах України.
Сполучені Штати раніше навчали українські сили працювати з безпілотниками Switchblade.
Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 800 мільйонів доларів, включивши до неї важку артилерію напередодні ширшого наступу Росії на сході України.
Наразі Сполучені Штати відправили чотири партії озброєнь у рамках нового пакету.