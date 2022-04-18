США начнут тренировать украинских артиллеристов стрелять из американских гаубиц

Военные США рассчитывают начать обучение украинских военных обращению с гаубичной артиллерией в ближайшие дни.

Об этом заявил в понедельник высокопоставленный представитель Министерства обороны США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Чиновник на условиях анонимности сообщил, что учения с гаубицами будут проходить за пределами Украины.

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Соединенные Штаты планируют научить украинских инструкторов тому, как использовать некоторые из новых вооружений, таких как гаубицы и радары, а затем украинские инструкторы будут учить своих коллег в пределах Украины.

Соединенные Штаты ранее учили украинские силы работать с беспилотниками Switchblade.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, включив в нее тяжелую артиллерию накануне более широкого наступления России на востоке Украины.

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