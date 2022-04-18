Херсон: колишнього мера могли викрасти окупанти
Понеділок, 18 квітня 2022, 21:12
Російські окупанти, імовірно, викрали колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка.
Джерело: дружина Миколаєнка у коментарі місцевому виданню МОСТ
Пряма мова: "Близько 16:00 його набрав товариш, покликав на зустріч. Після цього чоловік телефонував мені, але нічого не було чутно. Більше на зв'язок він не виходив".
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Деталі: На думку дружини, скоріш за все, його викрали окупанти.
Раніше він повідомляв кореспонденту МОСТа, що отримував погрози від проросійських колаборантів.
Довідка: Володимир Миколаєнко був мером Херсона з 2014 по 2020 роки. Багато років був проукраїнським депутатом та громадським діячем.
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