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Херсон: колишнього мера могли викрасти окупанти

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 21:12
Володимир Миколаєнко, фото з Facebook

Російські окупанти, імовірно, викрали колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка.

Джерело: дружина Миколаєнка у коментарі місцевому виданню МОСТ

Пряма мова: "Близько 16:00 його набрав товариш, покликав на зустріч. Після цього чоловік телефонував мені, але нічого не було чутно. Більше на зв'язок він не виходив".

Деталі: На думку дружини, скоріш за все, його викрали окупанти.

Раніше він повідомляв кореспонденту МОСТа, що отримував погрози від проросійських колаборантів.

Довідка: Володимир Миколаєнко був мером Херсона з 2014 по 2020 роки. Багато років був проукраїнським депутатом та громадським діячем.

Теми: Херсонокупація
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