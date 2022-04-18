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Херсон: бывшего мэра могли похитить оккупанты

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 21:12
Владимир Николаенко, фото с Facebook

Российские оккупанты, вероятно, похитили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко.

Источник: жена Николаенко в комментарии местному изданию МОСТ

Прямая речь: "Около 16 часов его набрал товарищ, позвал на встречу. После этого муж звонил мне, но ничего не было слышно. Больше на связь он не выходил".

Детали: По мнению жены, скорее всего, его похитили оккупанты.

Ранее Николаенко сообщал корреспонденту МОСТа, что получал угрозы от пророссийских коллаборантов.

Владимир Николаенко был мэром Херсона с 2014 по 2020 годы. Много лет был проукраинским депутатом и общественным деятелем.

Темы: Херсоноккупация
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