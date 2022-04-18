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Донеччина: 4 загиблих цивільних, 5 поранених через російські обстріли

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 22:09
Павло Кириленко, фото з Facebook

Внаслідок обстрілів з боку військ РФ у понеділок загинули 4 мирних мешканців Донеччини, 5 поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "18 квітня внаслідок російських обстрілів загинуло ще четверо мирних людей на Донеччині: 2 у Торському, 1 у Шандригаловому, 1 у Роздольному. Ще 5 зазнали поранень".

Деталі: Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали троє осіб, поранених на території Луганської області.

Голова Донецької ОВА нагадав, що наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійна
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