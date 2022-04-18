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Донецкая область: 4 погибших гражданских, 5 раненых из-за российских обстрелов

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 22:09
Донецкая область: 4 погибших гражданских, 5 раненых из-за российских обстрелов
Павел Кириленко, фото с Facebook

В результате обстрелов со стороны войск РФ в понедельник погибли 4 мирных жителей Донецкой области, 5 ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "18 апреля в результате российских обстрелов погибли еще четверо мирных людей в Донецкой области: 2 в Торском, 1 в Шандригаловом, 1 в Раздольном. Еще 5 получили ранения".

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Детали: Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили три человека, раненые на территории Луганской области.

Глава Донецкой ОВА напомнил, что пока невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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