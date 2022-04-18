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Макрон не розмовляв з Путіним після розкриття звірств у Бучі

Понеділок, 18 квітня 2022, 22:22

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що його діалог із президентом Росії Владіміром Путіним застопорився після того, як в Україні було виявлено масові вбивства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство  Reuters.

"Після масових вбивств, які ми виявили в Бучі та інших містах, війна набула іншого обороту, тому з того часу я більше не розмовляв із ним безпосередньо, але я не виключаю, що зроблю це в майбутньому", - сказав Макрон в ефірі телеканалу France 5.

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На запитання, чому він не наслідував інших європейських лідерів і не поїхав у Київ, Макрон сказав, що демонстрація підтримки сама по собі не потрібна після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

"Я повернуся до Києва, але я поїду туди, щоб привезти з собою щось корисне… бо очевидно, що мені не треба їхати туди, щоб показати цю підтримку", — сказав Макрон, додавши, що говорив з з початку війни з президентом України Володимиром Зеленським близько 40 разів.

"Якщо я поїду до Києва, це матиме значення", - сказав він.

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Нагадаємо, до Києва вже приїжджали лідери урядів Польщі, Словенії, Чехії, Словаччини, Литви, президенти країн Балтії та Польщі, глава Єврокомісії та глава дипломатії ЄС, а також прем'єр Британії Борис Джонсон.

Теми: МакронПутінБуча
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