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Макрон не разговаривал с Путиным после раскрытия зверств в Буче

Понедельник, 18 апреля 2022, 22:22

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что его диалог с президентом России Владимиром Путиным остановился после того, как в Украине были обнаружены массовые убийства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

"После массовых убийств, которые мы обнаружили в Буче и других городах, война приобрела другой оборот, поэтому с тех пор я больше не разговаривал с ним напрямую, но я не исключаю, что сделаю это в будущем", - сказал Макрон в эфире телеканала France 5.

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На вопрос, почему он не подражал другим европейским лидерам и не приехал в Киев, Макрон сказал, что демонстрация поддержки сама по себе не нужна после вторжения России в Украину 24 февраля.

"Я вернусь в Киев, но я поеду туда, чтобы привезти с собой что-то полезное… потому что очевидно, что мне не нужно ехать туда, чтобы показать эту поддержку", — сказал Макрон, добавив, что говорил с начала войны с президентом Украины Владимиром Зеленским около 40 раз.

"Если я поеду в Киев, это будет иметь значение", - сказал он.

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Напомним, в Киев уже приезжали лидеры правительств Польши, Словении, Чехии, Словакии, Литвы, президенты стран Балтии и Польши, глава Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС, а также премьер Великобритании Борис Джонсон.

Темы: МакронПутинБуча
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