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Ердоган визнав, що переговори України і РФ загальмували, але не зупинить посередництво

Понеділок, 18 квітня 2022, 22:54

Туреччина продовжить докладати всіх необхідних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в Україні, попри те, що переговори останнім часом загальмували.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, повідомляє турецьке державне агентство Anadolu.

"Досягнення перемир'я, а потім міцного миру між двома нашими сусідами стане однією з найкращих справ, зроблених в ім'я людства", - заявив Ердоган.

Він констатував, що атаки на мирних жителів в Україні загальмували успішний хід переговорів між Москвою та Києвом за посередництвом Анкари. 

"Сторони домоглися відчутного прогресу в переговорах, але кадри з Бучі та Ірпеня, використання як мішеней мирних жителів Краматорська кидають тінь на наші зусилля", - сказав він.

Утім Ердоган запевнив, що Туреччина продовжить зусилля щодо досягнення "задовільного для сторін та міжнародного співтовариства" результату російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Ердоган висловив упевненість, що мирне вирішення можна знайти шляхом діалогу та на основі збереження територіальної цілісності та суверенітету України.

ВІДЕО ДНЯ

Після скоєних воєнних злочинів російською армією в Бучі, Маріуполі, Волновасі переговорний процес у рамках української та російської делегацій про припинення війни набагато ускладнився, заявив у понеділок радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Теми: ТуреччинаРосіявійна
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