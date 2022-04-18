Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган признал, что переговоры Украины и РФ затормозили, но не остановит посредничество

Понедельник, 18 апреля 2022, 22:54

Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине, несмотря на то, что переговоры в последнее время затормозили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

"Достижение перемирия, а затем крепкого мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества", - заявил Эрдоган.

Реклама:

Он констатировал, что атаки на мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом через Анкару.

"Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишеней мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия", - сказал он.

Впрочем, Эрдоган заверил, что Турция продолжит усилия по достижению "удовлетворительного для сторон и международного сообщества" результата российско-украинских переговоров в Стамбуле.

ВИДЕО ДНЯ

Эрдоган выразил уверенность, что мирное решение можно найти путем диалога и сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

После совершенных военных преступлений российской армией в Буче, Мариуполе, Волновахе переговорный процесс в рамках украинской и российской делегаций о прекращении войны намного усложнился, заявил в понедельник советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Темы: ТурцияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
Турция
Турция призвала ЕС восстановить перспективы ее членства в ЕС
Украина передала Турции предложения о возобновлении работы "зернового коридора" без РФ
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкого производителя стекла
Последние новости
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
Все новости...
Реклама: