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Эрдоган признал, что переговоры Украины и РФ затормозили, но не остановит посредничество

Понедельник, 18 апреля 2022, 22:54

Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине, несмотря на то, что переговоры в последнее время затормозили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

"Достижение перемирия, а затем крепкого мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества", - заявил Эрдоган.

Он констатировал, что атаки на мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом через Анкару.

"Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишеней мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия", - сказал он.

Впрочем, Эрдоган заверил, что Турция продолжит усилия по достижению "удовлетворительного для сторон и международного сообщества" результата российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Эрдоган выразил уверенность, что мирное решение можно найти путем диалога и сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

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После совершенных военных преступлений российской армией в Буче, Мариуполе, Волновахе переговорный процесс в рамках украинской и российской делегаций о прекращении войны намного усложнился, заявил в понедельник советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Темы: ТурцияРосcиявойна
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