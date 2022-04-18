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Росія манівцями вивозить з Європи своїх дипломатів

Світлана КізіловаПонеділок, 18 квітня 2022, 23:01
Росія манівцями вивозить з Європи своїх дипломатів

РФ продовжує забирати дипломатів з європейських столиць. Через авіаційні обмеження росіян везуть в обліт за дуже складним й довгим маршрутом.

Джерело: дані Flightradar24

Деталі: Іспанія та Греція вислали російських дипломатів зі своїх столиць, а Росія направила літак для їх вивезення.

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Сервіс по відслідковуванню руху повітряних суден зафіксував, що з московського аеропорту "Внуково" до Мадриду літак РФ летів вдвічі довше, ніж раніше, бо мав залишатися у міжнародному авіаційному просторі.

Іспанія та Греція зробили одноразовий виняток для входу літака в їхній повітряний простір, аби росіяни могли забрати своїх громадян, інші країни для цього рейсу подібних винятків не робили.

Загальна довжина польоту склала 15 163 км, що лише трохи трохи менше, ніж найдовший у світі рейс між Сінгапуром і Нью-Йорком.

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Фактичні траєкторії польоту в порівнянні з великими коловими маршрутами:

 
Flightradar24

Вилітаючи з Мадрида, російський літак оминув Північну Африку та узбережжя Середземного моря, уникаючи повітряного простору Мальти та Італії. Після перетину простору Лівії в Єгипет рейс повернув на північ для підходу до Афін.

З Афін борт рухався повітряним простором Туреччини, бо Анкара поки не приєднувалася до авіабойкоту, хапровадженого європейцями. Після виходу з повітряного простору Туреччини політ продовжився на схід, уникаючи зони російського повітряного простору поблизу України, яка була закрита з початку російського вторгнення наприкінці лютого.

Оскільки інші країни заявили, що російські дипломати також будуть або можуть бути вислані, тому, ймовірно, подібні обльоти манівцями Росії доведеться зробити ще не раз.

Теми: авіадипломатичні відносиниРосіяЄвропа
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