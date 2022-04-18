Россия окольными путями вывозит из Европы своих дипломатов

РФ продолжает забирать дипломатов из европейских столиц. Из-за авиационных ограничений россиян везут в облет по очень сложному и длинному маршруту.

Источник: данные Flightradar24

Детали: Испания и Греция выслали российских дипломатов из своих столиц, поэтому Россия направила самолет для их вывоза.

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Сервис по отслеживанию движения воздушных судов зафиксировал, что из московского аэропорта "Внуково" в Мадрид самолет РФ летел вдвое дольше, чем раньше, поскольку должен был оставаться в международном авиационном пространстве.

Испания и Греция сделали однократное исключение для входа самолета в их воздушное пространство, чтобы россияне могли забрать своих граждан, другие страны для этого рейса подобных исключений не делали.

Общая протяженность полета составила 15 163 км, что лишь чуть-чуть меньше, чем самый длинный в мире рейс между Сингапуром и Нью-Йорком.

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Фактические траектории полета по сравнению с обычными путевыми маршрутами:

Flightradar24

Вылетая из Мадрида, российский самолет облетел Северную Африку и побережье Средиземного моря, избегая воздушного пространства Мальты и Италии. После пересечения пространства Ливии в Египет рейс вернул на север для захода в Афины.

Из Афин борт двигался по воздушному пространству Турции, потому что Анкара пока не присоединялась к авиабойкоту, введенному европейцами. После выхода из воздушного пространства Турции полет продолжился на восток, избегая зоны российского воздушного пространства вблизи Украины, закрытого с начала российского вторжения в конце февраля.

Поскольку другие страны заявили, что российские дипломаты также будут или могут быть высланы, вероятно, подобные облеты окольными путями России придется совершить еще не раз.