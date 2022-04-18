Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия окольными путями вывозит из Европы своих дипломатов

Светлана КизиловаПонедельник, 18 апреля 2022, 23:01
Россия окольными путями вывозит из Европы своих дипломатов

РФ продолжает забирать дипломатов из европейских столиц. Из-за авиационных ограничений россиян везут в облет по очень сложному и длинному маршруту.

Источник: данные Flightradar24

Детали: Испания и Греция выслали российских дипломатов из своих столиц, поэтому Россия направила самолет для их вывоза.

Реклама:

Сервис по отслеживанию движения воздушных судов зафиксировал, что из московского аэропорта "Внуково" в Мадрид самолет РФ летел вдвое дольше, чем раньше, поскольку должен был оставаться в международном авиационном пространстве.

Испания и Греция сделали однократное исключение для входа самолета в их воздушное пространство, чтобы россияне могли забрать своих граждан, другие страны для этого рейса подобных исключений не делали.

Общая протяженность полета составила 15 163 км, что лишь чуть-чуть меньше, чем самый длинный в мире рейс между Сингапуром и Нью-Йорком.

ВИДЕО ДНЯ

Фактические траектории полета по сравнению с обычными путевыми маршрутами:

 
Flightradar24

Вылетая из Мадрида, российский самолет облетел Северную Африку и побережье Средиземного моря, избегая воздушного пространства Мальты и Италии. После пересечения пространства Ливии в Египет рейс вернул на север для захода в Афины.

Из Афин борт двигался по воздушному пространству Турции, потому что Анкара пока не присоединялась к авиабойкоту, введенному европейцами. После выхода из воздушного пространства Турции полет продолжился на восток, избегая зоны российского воздушного пространства вблизи Украины, закрытого с начала российского вторжения в конце февраля.

Поскольку другие страны заявили, что российские дипломаты также будут или могут быть высланы, вероятно, подобные облеты окольными путями России придется совершить еще не раз.

Темы: авиадипломатические отношенияРосcияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
авиа
В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
Все новости...
Реклама: