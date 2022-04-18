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Зеленський: Битва за Донбас почалася, генерали РФ діють обережніше

Понеділок, 18 квітня 2022, 23:00

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські генерали вбили занадто багато своїх солдат, а тому під час нового наступу поводяться обережніше.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "На сході та півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами…

Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережніше, бо нікого не залишиться, щоб наступати. 

Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки часу – коли вся територія нашої держави буде звільнена". 

Що ще важливо: Зеленський констатував, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались: дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу.

Пряма мова: "Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротись. Ми будемо захищатись. Ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого – нам не потрібно.

ВІДЕО ДНЯ

І я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються. Які захищають долю всієї держави, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі інші, які протягом всіх цих років й назавжди – з Україною".

Теми: ЗеленськийРосіяДонбасвійна
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