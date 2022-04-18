Зеленский: Битва за Донбасс началась, генералы РФ действуют осторожнее

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские генералы убили слишком много своих солдат, поэтому во время нового наступления ведут себя осторожнее.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: "На востоке и юге нашего государства оккупанты пытаются атаковать в последнее время немного более продуманно, чем это было раньше. Давят, ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами…

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Видимо, российские генералы, привыкшие не считать какие-либо потери, убили уже столько российских военных, что даже им приходится быть осторожнее, потому что никого не останется, чтобы наступать.

Впрочем, пусть не надеются, что это поможет им. Это вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Что еще важно: Зеленский констатировал, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились: значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления.

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Прямая речь: "Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого – нам не нужно.

И я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковщины, которые держатся. Которые защищают судьбу всего государства, сдерживая силы захватчиков. Рубежное, Попасная, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, Краматорск и все остальные, которые на протяжении всех этих лет и навсегда – с Украиной".