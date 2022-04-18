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Росія не зможе відновити ракетний запас, тож зараз РФ "само-демілітаризується" – Зеленський

Альона Мазуренко Понеділок, 18 квітня 2022, 23:02
Росія не зможе відновити ракетний запас, тож зараз РФ само-демілітаризується – Зеленський
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росії буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах чинних санкцій, а згодом перекриють лазівки, які дозволяли їх обходити.  

Джерело: відеозвернення президента 

Пряма мова: "Російська армія не збавляє темпу використання ракет проти України. Хоча вже мала би усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть вже чинних санкцій. Без імпорту вони не можуть навіть це.

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А коли будуть закриті ще й усі лазівки, які використовуються для обходу санкцій, та коли будуть введені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним.

Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного – ракетної само-демілітаризації Російської Федерації".

Деталі: За його словами, схожий процес відбувається і з іншими російськими озброєнням: "Виробляти нову артилерію, літаки, нові гвинтокрили, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії".

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Зеленський додав, що жодний із ракетних ударів не змінив для Росії принципово ситуації: "Якщо оцінювати їх усі разом, то висновок буде – це стратегічна безглуздість".

Президент додав, що кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи, покоління за поколінням, сприймали Росію виключно як загрозу.

Теми: ЗеленськийРосіявійнаУкраїна
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