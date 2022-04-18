Россия не сможет восстановить ракетный запас, поэтому сейчас РФ "само-демилитаризируется" – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что России будет крайне сложно восстановить ракетный запас в условиях действующих санкций, а затем перекроют лазейки, которые позволяли их обходить.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Российская армия не сбавляет темп использования ракет против Украины. Хотя уже должна бы осознать, что ей будет крайне сложно восстановить ракетный запас в условиях даже уже действующих санкций. Без импорта они не могут даже это.

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А когда будут закрыты все лазейки, которые используются для обхода санкций, и когда будут введены еще более жесткие санкционные ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным.

То есть, российские ракетные удары приводят только к одному – ракетной само-демилитаризации Российской Федерации".

Детали: По его словам, схожий процесс происходит и с другими российскими вооружениями: "Производить новую артиллерию, самолеты, новые вертолеты, крейсеры в условиях санкций будет неподъемной задачей для России".

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Зеленский добавил, что ни один из ракетных ударов не изменил для России принципиально ситуацию: "Если оценивать их все вместе, то вывод будет – это стратегическая нелепость".

Президент добавил, что каждая потерянная жизнь – это аргумент лишь для того, чтобы украинцы и другие свободные народы, поколение за поколением, воспринимали Россию исключительно как угрозу.