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У Москві знайшли мертвим колишнього віце-президента "Газпромбанку" і його сім'ю

Мазуренко Альона Понеділок, 18 квітня 2022, 23:36

У Москві знайшли мертвими колишнього віце-президента російського "Газпромбанку", його дружину та доньку.

Джерело: ТАСС

Деталі: Джерело в правоохоронних органах РФ повідомило, що в Москві знайшли мертвим віце-президента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та неповнолітню доньку.

Усі загиблі з вогнепальними пораненнями.

За словами джерела, "за попередньою версією, Аваєв убив дружину і дочку і наклав на себе руки".

Прес-служба московського управління СК, не згадуючи імен загиблих, назвала таку версію пріоритетною.

На думку джерела, причиною того, що сталося, міг стати побутовий конфлікт.

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Теми: Росіябанкивбивство
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