У Москві знайшли мертвим колишнього віце-президента "Газпромбанку" і його сім'ю
Понеділок, 18 квітня 2022, 23:36
У Москві знайшли мертвими колишнього віце-президента російського "Газпромбанку", його дружину та доньку.
Джерело: ТАСС
Деталі: Джерело в правоохоронних органах РФ повідомило, що в Москві знайшли мертвим віце-президента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та неповнолітню доньку.
Усі загиблі з вогнепальними пораненнями.
За словами джерела, "за попередньою версією, Аваєв убив дружину і дочку і наклав на себе руки".
Прес-служба московського управління СК, не згадуючи імен загиблих, назвала таку версію пріоритетною.
На думку джерела, причиною того, що сталося, міг стати побутовий конфлікт.
ВІДЕО ДНЯ