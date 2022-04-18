У Москві знайшли мертвим колишнього віце-президента "Газпромбанку" і його сім'ю

У Москві знайшли мертвими колишнього віце-президента російського "Газпромбанку", його дружину та доньку.

Джерело: ТАСС

Деталі: Джерело в правоохоронних органах РФ повідомило, що в Москві знайшли мертвим віце-президента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та неповнолітню доньку.

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Усі загиблі з вогнепальними пораненнями.

За словами джерела, "за попередньою версією, Аваєв убив дружину і дочку і наклав на себе руки".

Прес-служба московського управління СК, не згадуючи імен загиблих, назвала таку версію пріоритетною.

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На думку джерела, причиною того, що сталося, міг стати побутовий конфлікт.