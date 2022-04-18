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В Москве нашли мертвым бывшего вице-президента "Газпромбанка" и его семью

Алена МазуренкоПонедельник, 18 апреля 2022, 23:36
В Москве нашли мертвым бывшего вице-президента Газпромбанка и его семью

В Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента российского "Газпромбанка", его жену и дочь.

Источник: ТАСС

Детали: Источник в правоохранительных органах РФ сообщил, что в Москве нашли мертвым вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его жену и несовершеннолетнюю дочь.

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У всех погибших огнестрельные ранения.

По словам источника, "по предварительной версии, Аваев убил жену и дочь и покончил собой".

Пресс-служба московского управления СК, не упоминая имен погибших, назвала такую версию приоритетной.

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По мнению источника, причиной случившегося мог стать бытовой конфликт.

Темы: Росcиябанкиубийство
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