В Москве нашли мертвым бывшего вице-президента "Газпромбанка" и его семью
Понедельник, 18 апреля 2022, 23:36
В Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента российского "Газпромбанка", его жену и дочь.
Источник: ТАСС
Детали: Источник в правоохранительных органах РФ сообщил, что в Москве нашли мертвым вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его жену и несовершеннолетнюю дочь.
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У всех погибших огнестрельные ранения.
По словам источника, "по предварительной версии, Аваев убил жену и дочь и покончил собой".
Пресс-служба московского управления СК, не упоминая имен погибших, назвала такую версию приоритетной.
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По мнению источника, причиной случившегося мог стать бытовой конфликт.