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Вже 16 диппредставництв відновили роботу в Києві – МЗС

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 23:43
графіка МЗС

У Києві відновили роботу вже 16 дипломатичних представництв.

Джерело: Міністерство закордонних справ України

Дослівно: "З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну.

Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану.

Що передувало: Сполучені Штати поки не мають конкретних планів щодо повернення своїх дипломатів назад в Україну. 

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Теми: Київдипломатичні відносиниМЗС
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