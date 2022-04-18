Вже 16 диппредставництв відновили роботу в Києві – МЗС

У Києві відновили роботу вже 16 дипломатичних представництв.

Джерело: Міністерство закордонних справ України

Дослівно: "З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну.

Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану.

Що передувало: Сполучені Штати поки не мають конкретних планів щодо повернення своїх дипломатів назад в Україну.