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Уже 16 диппредставительств возобновили работу в Киеве – МИД

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 23:43
Уже 16 диппредставительств возобновили работу в Киеве – МИД
графика МИД

В Киеве возобновили работу уже 16 дипломатических представительства.

Источник: Министерство иностранных дел Украины

Дословно: "С каждым днем ​​все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину.

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Сегодня в столице снова работают дипломаты 16 диппредставительств – ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана".

Что предшествовало: Соединенные Штаты пока не имеют конкретных планов по возвращению своих дипломатов обратно в Украину.

Темы: Киевдипломатические отношенияМИД
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