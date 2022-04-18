Польська влада може втратити монобільшість – опитування

За правлячу коаліцію готові віддати голоси 39% поляків.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, про це свідчать результати останнього опитування Estimator.

У порівнянні із березнем, популярність коаліції "Об’єднані праві" (основу якої складає правляча партія "Право і Справедливість") незначно впала – на 0,2 п.п до 39%. Це означає, що у випадку нових виборів праві потребуватимуть партнера по коаліції.

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Натомість на 1 п.п. зросла популярність ключової опозиційної політичної сили –"Громадянської коаліції" на чолі із експрем'єром Дональдом Туском. Їх готові підтримати 26,4% поляків.

Рух Polska 2050, який займає третє місце по популярності, втратив більше всіх – відразу 1,8 п.п. до 9,1%. Також до Сейму можуть потрапити 8,5% - їх рейтинг зріс на 0,2 п.п.

Істотно посилились правоконсерватори – рейтинг Конфедерації зріс на 0,9 п.п. до 8,3%, а Польської народної партії – на 0,5 п.п. до 6,6%.

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Згідно з опитуванням, у виборах готові взяти участь 57% польських виборців.

Нагадаємо, що попередні вибори до Сейму пройшли восени 2019 року, а наступні мають пройти за 4 роки.