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Польские власти могут потерять монобольшинство – опрос

Понедельник, 18 апреля 2022, 23:53

За правящую коалицию готовы отдать голоса 39% поляков.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl,, об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Estimator.

По сравнению с мартом, популярность коалиции "Объединенные правые" (основу которой составляет правящая партия "Право и Справедливость") незначительно упала – на 0,2 п.п до 39%. Это значит, что в случае новых выборов правые будут нуждаться в партнере по коалиции.

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На 1 п.п. возросла популярность ключевой оппозиционной политической силы - "Гражданской коалиции" во главе с экс-премьером Дональдом Туском. Их готово поддержать 26,4% поляков.

Движение Polska 2050, занимающее третье место по популярности, потеряло больше всех – сразу 1,8 п.п. до 9,1%. Также в Сейма могут попасть 8,5% – их рейтинг вырос на 0,2 п.п.

Существенно усилились правоконсерваторы – рейтинг Конфедерации вырос на 0,9 п.п. до 8,3%, а Польской народной партии – на 0,5 п.п. до 6,6%.

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Согласно опросу, в выборах готовы принять участие 57% польских избирателей.

Напомним, что предыдущие выборы в Сейма прошли осенью 2019 года, а следующие должны пройти через 4 года.

Темы: Польша
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