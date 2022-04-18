У РФ зазнала переслідувань "теща Зеленського"

У Москві живе тезка тещі Володимира Зеленського, причому у неї інша дата народження. Незважаючи на це, про неї вже випустили "розслідування" російські медіа із уточненням, що це нібито московська нерухомість українського президента.

Джерело: "Медіазона"

Деталі: Москвичку Ольгу Кияшко, яку в РФ записали у родички Зеленського, тепер переслідують дивні люди, які видають себе за журналістів.

Ольга давно знала, що вона повна тезка тещі президента України Володимира Зеленського. При цьому, за словами Ольги, вона не має родичів в Україні.

Після дивного візиту "журналістів" до її будинку москвичка відкрила "Яндекс.Новини" і там серед останніх публікацій виявила схожі публікації про те, що у родичів президента України "є нерухомість у Росії".

Оголошена "тещею Зеленського" москвичка Ольга Кияшко каже, що тепер побоюється за свою безпеку через людей, які її переслідують.

Москвичка Ольга Кияшко Медіазона

Пряма мова: "Ті, хто їх надіслав, навмисне створюють фейк. Швидше за все, вони добре знають, що я — це не вона, а вона — це не я. Їм просто потрібно зробити якусь картинку.

ВІДЕО ДНЯ

Я, чесно кажучи, щодо себе вже почала побоюватися, хоч я людина безстрашна. Я ходила на антивоєнні акції, коли вже всіх хапали... По-перше, я боюся тітушок, цих SERBівців якихось, які прийдуть і розпишуть зигами мені тут усе. По-друге, я боюся, що можу стати далі частиною якогось плану, наприклад: "Ось ми тут заарештували тещу Зеленського", розумієте?"