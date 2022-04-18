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У РФ зазнала переслідувань "теща Зеленського"

Світлана КізіловаПонеділок, 18 квітня 2022, 23:57
У РФ зазнала переслідувань теща Зеленського
Переслідувачі Ольги Кияшко, скрин з відео Медіазони

У Москві живе тезка тещі Володимира Зеленського, причому у неї інша дата народження. Незважаючи на це, про неї вже випустили "розслідування" російські медіа із уточненням, що це нібито московська нерухомість українського президента.

Джерело: "Медіазона"

Деталі: Москвичку Ольгу Кияшко, яку в РФ записали у родички Зеленського, тепер переслідують дивні люди, які видають себе за журналістів.

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Ольга давно знала, що вона повна тезка тещі президента України Володимира Зеленського. При цьому, за словами Ольги, вона не має родичів в Україні.

Після дивного візиту "журналістів" до її будинку москвичка відкрила "Яндекс.Новини" і там серед останніх публікацій виявила схожі публікації про те, що у родичів президента України "є нерухомість у Росії".

Оголошена "тещею Зеленського" москвичка Ольга Кияшко каже, що тепер побоюється за свою безпеку через людей, які її переслідують.

ВІДЕО ДНЯ
Москвичка Ольга Кияшко
Москвичка Ольга Кияшко
Медіазона

Пряма мова: "Ті, хто їх надіслав, навмисне створюють фейк. Швидше за все, вони добре знають, що я — це не вона, а вона — це не я. Їм просто потрібно зробити якусь картинку.

Я, чесно кажучи, щодо себе вже почала побоюватися, хоч я людина безстрашна. Я ходила на антивоєнні акції, коли вже всіх хапали... По-перше, я боюся тітушок, цих SERBівців якихось, які прийдуть і розпишуть зигами мені тут усе. По-друге, я боюся, що можу стати далі частиною якогось плану, наприклад: "Ось ми тут заарештували тещу Зеленського", розумієте?"

Теми: дезінформаціяпропагандаЗеленськийРосія
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