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В РФ подверглась преследованиям "теща Зеленского"

Светлана КизиловаПонедельник, 18 апреля 2022, 23:57
Преследователи Ольги Кияшко, скрин с видео Медиазоны

В Москве живет тезка тещи Владимира Зеленского, при этом у нее другая дата рождения. Несмотря на это, о ней уже выпустили "расследование" российские медиа, с указанием, что это якобы московская недвижимость украинского президента.

Источник: "Медиазона"

Детали: Москвичку Ольгу Кияшко, которую в РФ записали в родственники Зеленского, теперь преследуют странные люди, представляющиеся журналистами.

Издание пишет, что Ольга давно знала, что она полная тезка тещи президента Украины Владимира Зеленского. При этом, по словам Ольги, у нее нет родственников в Украине.

После странного визита "журналистов" к ее дому москвичка пошла в "Яндекс.Новости" и там среди последних публикаций обнаружила похожие друг на друга заметки о том, что у родственников президента Украины "есть недвижимость в России".

Объявленная "тещей Зеленского" москвичка Ольга Кияшко говорит, что теперь опасается за свою безопасность из-за людей, которые ее преследуют.

Москвичка Ольга Кияшко
Москвичка Ольга Кияшко
Медиазона

Прямая речь: "Те, кто их прислал, намеренно создают фейк. Скорее всего, они знают прекрасно, что я — это не она, а она — это не я. Им просто нужно сделать какую-то картинку.

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Я, честно говоря, насчет себя уже начала опасаться, хотя я человек бесстрашный. Я ходила на антивоенные акции, когда уже всех мели… Во-первых, я боюсь титушек, этих SERBовцев каких-нибудь, которые придут и распишут зигами мне тут все. Во-вторых, я боюсь, что я могу стать дальше частью некоего плана, например: "Вот мы тут арестовали тещу Зеленского", понимаете?"

Темы: дезинформацияпропагандаЗеленскийРосcия
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