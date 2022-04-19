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Протиповітряна оборона у понеділок помножила на нуль 7 ворожих цілей

Валентина РоманенкоВівторок, 19 квітня 2022, 00:40
Протиповітряна оборона у понеділок помножила на нуль 7 ворожих цілей

У понеділок Протиповітряна оборона України ліквідувала російський літак, чотири безпілотники і 2 крилаті ракети ворога.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: За добу 18 квітня підрозділи ППО Повітряних сил та Сухопутних військ знищили сім повітряних цілей російських окупантів:

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  • 1 літак (винищувач Су-30);
  • 4 БпЛА (ОТР);
  • 2 крилаті ракети.

Дослівно: "Авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах".

Теми: війна
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