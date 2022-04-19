Противовоздушная оборона в понедельник умножила на ноль 7 вражеских целей
Вторник, 19 апреля 2022, 00:40
В понедельник Противовоздушная оборона Украины ликвидировала российский самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты врага.
Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ
Детали: За сутки 18 апреля подразделения ПВО Воздушных сил и Сухопутных войск уничтожили семь воздушных целей российских оккупантов:
- 1 самолет (истребитель Су-30);
- 4 БпЛА (ОТР);
- 2 крылатые ракеты.
Дословно: "Авиация Воздушных сил продолжает выполнять задачи по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам".
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