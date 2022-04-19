США вивчають можливість назвати Росію державою-спонсором тероризму - Держдеп

Представники Держдепартаменту США розглядають усі доступні для них інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні, включаючи можливість визнання її державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву зробив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ми уважно вивчаємо факти. Ми уважно розглядаємо закон", – відповів він на запитання журналістів про можливість визнати Росію державою-спонсором тероризму. За його словами, такий процес може зайняти кілька тижнів, перш ніж рішення буде прийнято.

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"Незалежно від того, чи матиме ми повноваження на це, чи на щось інше, що дозволятиме нам закон, ми будемо застосовувати їх, якщо вони будуть ефективними та доречними".

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена із закликом, щоб Сполучені Штати визнали РФ державою-спонсором тероризму.

Згідно із законодавством США, держава-спонсор тероризму — це країна, яка "неодноразово надала підтримку актам міжнародного тероризму". Наразі до таких країн відносять Північну Корею, Іран, Кубу та Сирію.

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Додавання до цього списку РФ має привезти до нового розширення санкцій.