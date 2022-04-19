Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США изучают возможность назвать Россию государством-спонсором терроризма - Госдеп

Вторник, 19 апреля 2022, 00:52

Представители Госдепартамента США рассматривают все доступные для них инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность признания ее государством-спонсором терроризма.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно рассматриваем закон", – ответил он на вопрос журналистов о возможности признать Россию государством-спонсором терроризма. По его словам, такой процесс может занять несколько недель, прежде чем решение будет принято.

"Независимо от того, будут ли мы полномочия на это или на что-то другое, что позволит нам закон, мы будем применять их, если они будут эффективными и уместными".

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом, чтобы Соединенные Штаты признали РФ государством-спонсором терроризма.

Согласно законодательству США, государство-спонсора терроризма - это страна, которая "неоднократно оказала поддержку актам международного терроризма". В настоящее время к таким странам относятся Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

Добавление в этот список РФ должно привезти к новому расширению санкций.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАРосcия
Главное сегодня

Сводка Генштаба: враждебная БТГ понесла тяжелые потери на Харьковщине и отступила в Россию

Командир морпехов в Мариуполе предложил 2 варианта спасения города

Медведев заявил, что иностранцев не распространяется Женевская конвенция: "Подлежат денацификации"

Джонсон предлагает так усилить Украину, чтобы РФ и не думала о вторжении

Утопленный "Нептунами" крейсер "Москва" шел захватывать Одессу – мать матроса

Зеленский наградил морпехов, защищающих Мариуполь

Все новости...
США
Пентагон опровергает информацию РФ о сбитом украинском самолете с оружием
Байден "не планирует посещать Киев" – Белый дом
В США начал действовать статус временной защиты для украинцев
Последние новости
09:29
Обстрелы Донецкой области, бои на Луганщине и Харьковщине – ночь в регионах
09:26
В Мариуполе договорились о гумкоридоре для женщин, детей и пожилых людей – Верещук
09:07
Киевское метро сократит интервал и возобновит движение до "Лесной"
08:42
Российские оккупанты ранили 373 ребенка, только сутки – 6
08:33
видеоМариуполь: морпехи просят мир вывезти людей из "Азовстали" в третье государство – счет на часы
08:10
Луганщина: Россияне обстреляли Новодружеск, город без газа
07:57
В ООН осторожно насчитали 2072 мирных жертвы войны в Украине
07:46
Apple закрыл для россиян приложение TikTok
07:43
Постпред Украины в ООН раскритиковал Совбез за беспомощность войны в Украине
07:22
Пентагон: РФ пополняет силы, атаки в районе Изюма и Донецка – только "прелюдия"
Все новости...