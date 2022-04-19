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США изучают возможность назвать Россию государством-спонсором терроризма - Госдеп

Вторник, 19 апреля 2022, 00:52

Представители Госдепартамента США рассматривают все доступные для них инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность признания ее государством-спонсором терроризма.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно рассматриваем закон", – ответил он на вопрос журналистов о возможности признать Россию государством-спонсором терроризма. По его словам, такой процесс может занять несколько недель, прежде чем решение будет принято.

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"Независимо от того, будут ли мы полномочия на это или на что-то другое, что позволит нам закон, мы будем применять их, если они будут эффективными и уместными".

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом, чтобы Соединенные Штаты признали РФ государством-спонсором терроризма.

Согласно законодательству США, государство-спонсора терроризма - это страна, которая "неоднократно оказала поддержку актам международного терроризма". В настоящее время к таким странам относятся Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

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Темы: СШАРосcия
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