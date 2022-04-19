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Пентагон заперечує інформацію РФ про збитий український літак зі зброєю

Ольга Глущенко Вівторок, 19 квітня 2022, 01:22
Пентагон, фото: getty images

Пентагон спростовує, що Росія нібито збила український військово-транспортний літак у районі Одеси з великою партію озброєння від західних країн.

Джерело: високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу 18 квітня, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Я не бачив повідомлень, які вказують на те, що західна зброя була збита росіянами. Мені нічого не відомо щодо цього, і я нічого не бачив з цього приводу.

Жоден літак не був збитий... Немає жодних ознак того, що вони (росіяни – ред.) завдали удару по вмісту допомоги".

Що передувало: Про те, що начебто "російськими засобами протиповітряної оборони в районі Одеси збитий у повітрі український військово-транспортний літак, що доставляв велику партію озброєння, яку поставили Україні західні країни" 16 квітня на брифінгу повідомив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Ця заяву активно цитували у провладних російських ЗМІ.

Теми: СШАРосіяавіаУкраїна
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