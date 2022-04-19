Пентагон опровергает информацию РФ о сбитом украинском самолете с оружием

Пентагон опровергает, что Россия якобы сбила украинский военно-транспортный самолет в районе Одессы с большой партией вооружения от западных стран.

Источник: чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге 18 апреля, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Я не видел сообщений, указывающих на то, что западное оружие было сбито россиянами. Мне ничего не известно по этому поводу, и я ничего не видел на этот счет.

Ни один самолет не был сбит... Нет никаких признаков того, что они (россияне – ред.) нанесли удар по содержимому помощи".

Что предшествовало: О том, что якобы "российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший большую партию вооружения, которую поставили Украине западные страны" 16 апреля на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Это заявление активно цитировали в провластных российских СМИ.