ЮНІСЕФ: 6 млн українців обмежені в доступі до питної води
Вівторок, 19 квітня 2022, 03:10
Понад 6 млн людей в Україні мають проблеми з доступом до питної води.
Джерело: UNICEF Ukraine у Twitter
Дослівно: "Понад місяць інтенсивних бойових дій в Україні призвели до руйнування мереж водопостачання та електричних мереж, у результаті чого понад 4,6 млн осіб залишилися з обмеженим доступом до води.
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Загалом понад 6 млн людей в Україні щодня борються за можливість мати питну воду, яка є однією з найважливіших потреб людини".