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ЮНІСЕФ: 6 млн українців обмежені в доступі до питної води

Ольга Глущенко Вівторок, 19 квітня 2022, 03:10
Маріупольці набирають воду з пожежного резервуара

Понад 6 млн людей в Україні мають проблеми з доступом до питної води.

Джерело: UNICEF Ukraine у Twitter

Дослівно: "Понад місяць інтенсивних бойових дій в Україні призвели до руйнування мереж водопостачання та електричних мереж, у результаті чого понад 4,6 млн осіб залишилися з обмеженим доступом до води.

Загалом понад 6 млн людей в Україні щодня борються за можливість мати питну воду, яка є однією з найважливіших потреб людини".

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Теми: війнаукраїнцівода
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