ЮНИСЕФ: 6 млн украинцев ограничены в доступе к питьевой воде

Более 6 млн человек в Украине испытывают проблемы с доступом к питьевой воде.

Источник: UNICEF Ukraine в Twitter

Дословно: "Более месяца интенсивных боевых действий в Украине привели к разрушению сетей водоснабжения и электрических сетей, в результате чего более 4,6 млн человек остались с ограниченным доступом к воде.

В общей сложности более 6 млн человек в Украине ежедневно борются за возможность иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека".