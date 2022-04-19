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ЮНИСЕФ: 6 млн украинцев ограничены в доступе к питьевой воде

Ольга ГлущенкоВторник, 19 апреля 2022, 03:10
ЮНИСЕФ: 6 млн украинцев ограничены в доступе к питьевой воде
Мариупольцы набирают воду из пожарного резервуара

Более 6 млн человек в Украине испытывают проблемы с доступом к питьевой воде.

Источник: UNICEF Ukraine в Twitter

Дословно: "Более месяца интенсивных боевых действий в Украине привели к разрушению сетей водоснабжения и электрических сетей, в результате чего более 4,6 млн человек остались с ограниченным доступом к воде.

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В общей сложности более 6 млн человек в Украине ежедневно борются за возможность иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека".

Темы: войнаукраинцывода
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