ЮНИСЕФ: 6 млн украинцев ограничены в доступе к питьевой воде
Вторник, 19 апреля 2022, 03:10
Более 6 млн человек в Украине испытывают проблемы с доступом к питьевой воде.
Источник: UNICEF Ukraine в Twitter
Дословно: "Более месяца интенсивных боевых действий в Украине привели к разрушению сетей водоснабжения и электрических сетей, в результате чего более 4,6 млн человек остались с ограниченным доступом к воде.
В общей сложности более 6 млн человек в Украине ежедневно борются за возможность иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека".
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