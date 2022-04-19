Південь: ЗСУ знищили 28 окупантів і 5 одиниць ворожої техніки

Збройні сили України на південних рубежах оборони знищили 28 окупантів і 5 одиниць ворожої техніки.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За результатами ефективних уражень нашими військами ворожих сил знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА".

"Майже годинний штурм рашистами наших позицій в районі Олександрівки успіху не мав. Ворог відступив для відновлення сил".

Деталі: На Миколаївщині актуальними залишаються загрози ракетних та артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.

На Херсонщині ворог продовжує психологічний тиск і пропаганду серед цивільного населення, а на зайнятому рубежі обороняється і намагається наносити артилерійсько-мінометні удари по українських позиціях і по населених пунктах з мирним населенням.