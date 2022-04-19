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Юг: ВСУ уничтожили 28 оккупантов и 5 единиц вражеской техники

Ольга ГлущенкоВторник, 19 апреля 2022, 02:09
уничтоженая вражеская техника, иллюстративное фото ОК Юг

Вооруженные силы Украины на южных рубежах обороны уничтожили 28 оккупантов и 5 единиц вражеской техники.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "По результатам эффективных поражений нашими войсками вражеских сил уничтожены 28 рашистов и 5 единиц техники, среди которых бронированная, инженерная, автомобильная и БПЛА".

"Почти часовой штурм рашистами наших позиций в районе Александровки успеха не имел. Враг отступил для возобновления сил".

Детали: В Николаевской области актуальными остаются угрозы ракетных и артиллерийских ударов. Сложная ситуация с водоснабжением разрешается органами местной власти и при гуманитарной поддержке соседних областей.

В Херсонской области враг продолжает психологическое давление и пропаганду среди гражданского населения, а на занятом рубеже обороняется и пытается наносить артиллерийско-минометные удары по украинским позициям и по населенным пунктам с мирным населением.

Темы: войнаВооруженные силы
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