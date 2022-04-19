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Графік евакуаційних потягів на 19 квітня

Ольга Глущенко Вівторок, 19 квітня 2022, 04:00
фото: УЗ

"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 19 квітня.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: На 19 квітня призначено шість рейсів для евакуації населення.

Зокрема, евакуаційні потяги будуть курсувати за таким графіком:

  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

  • 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пасажирський;
  • 11:30 — 209/210 Харків-Пасажирський — Івано-Франківськ;

  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1.

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Теми: Укрзалізницяевакуація
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