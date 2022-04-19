Графік евакуаційних потягів на 19 квітня
Вівторок, 19 квітня 2022, 04:00
"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 19 квітня.
Джерело: "Укрзалізниця"
Деталі: На 19 квітня призначено шість рейсів для евакуації населення.
Зокрема, евакуаційні потяги будуть курсувати за таким графіком:
- 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
- 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пасажирський;
- 11:30 — 209/210 Харків-Пасажирський — Івано-Франківськ;
- 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
- 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1.
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