График эвакуационных поездов на 19 апреля
Вторник, 19 апреля 2022, 04:00
"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 19 апреля.
Источник: "Укрзализныця"
Детали: На 19 апреля назначены шесть рейсов для эвакуации населения.
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В частности, эвакуационные поезда будут курсировать по следующему графику:
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр;
- 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пассажирский;
- 11:30 - 209/210 Харьков-Пассажирский - Ивано-Франковск;
ВИДЕО ДНЯ
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов;
- 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1.