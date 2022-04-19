"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 19 апреля.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: На 19 апреля назначены шесть рейсов для эвакуации населения.

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В частности, эвакуационные поезда будут курсировать по следующему графику:

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр;

06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пассажирский;

11:30 - 209/210 Харьков-Пассажирский - Ивано-Франковск;

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