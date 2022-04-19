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График эвакуационных поездов на 19 апреля

Ольга ГлущенкоВторник, 19 апреля 2022, 04:00
фото: УЗ

"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 19 апреля.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: На 19 апреля назначены шесть рейсов для эвакуации населения.

В частности, эвакуационные поезда будут курсировать по следующему графику:

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр;

  • 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пассажирский;
  • 11:30 - 209/210 Харьков-Пассажирский - Ивано-Франковск;

  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов;
  • 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1.

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Темы: Укрзализныцяэвакуация
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