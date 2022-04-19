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Росія знищила до 30% інфраструктури України на $100 млрд – міністр

Ольга Глущенко Вівторок, 19 квітня 2022, 04:49
Росія знищила до 30% інфраструктури України на $100 млрд – міністр
фото: facebook Дмитра Живицького

За час війни Росії в Україні знищено або пошкоджено 30% інфраструктури на 100 мільярдів доларів.

Джерело: міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, цитує Reuters

Пряма мова: "Практично всі складові нашої транспортної інфраструктури так чи інакше постраждали".

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Деталі: Кубраков вважає, що реконструювати інфраструктуру можна за два роки з використанням заморожених російських активів для фінансування.

За його словами, вторгнення, яке Росія розпочала в лютому, зачепило "20-30% усієї інфраструктури з різним ступенем пошкодження та різним рівнем руйнування".

Кубраков зазначив, що понад 300 мостів на національних дорогах були зруйновані або пошкоджені, понад 8 тис. км доріг необхідно відремонтувати або відновити, а десятки залізничних мостів підірвані. Наразі він оцінив збитки у 100 мільярдів доларів.

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Міністр повідомив, що його міністерство розпочало деяку реконструкцію на територіях, які тепер повернулися під контроль українських військ.

"Якщо говорити про дороги, мости та житлові будинки, то я вважаю, що майже все можна відновити за два роки... якщо всі працюватимуть швидко", – сказав він.

Нагадаємо: Оновлена оцінка збитків проєкту KSE Institute "Росія заплатить" станом на 18 квітня свідчила, що загальна сума прямих збитків інфраструктури України внаслідок розпочатої Росією війни досягла 84,8 млрд доларів, але загальні втрати сягають 600 млрд доларів.

Теми: війнаКубраков
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