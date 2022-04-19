Россия уничтожила до 30% инфраструктуры Украины на $100 млрд – министр

За время войны России в Украине уничтожены или повреждены 30% инфраструктуры на 100 миллиардов долларов.

Источник: министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, цитирует Reuters

Прямая речь: "Практически все составляющие нашей транспортной инфраструктуры так или иначе пострадали".

Детали: Кубраков считает, что реконструировать инфраструктуру можно за два года с использованием замороженных российских активов для финансирования.

По его словам, вторжение, которое Россия начала в феврале, зацепило "20-30% всей инфраструктуры с разной степенью повреждения и разным уровнем разрушения".

Кубраков отметил, что более 300 мостов на национальных дорогах были разрушены или повреждены, более 8 тыс. км дорог необходимо отремонтировать или восстановить, а десятки железнодорожных мостов взорваны. В настоящее время он оценил ущерб в 100 миллиардов долларов.

Министр сообщил, что его министерство приступило к некоторой реконструкции на территориях, которые теперь вернулись под контроль украинских войск.

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"Если говорить о дорогах, мостах и жилых домах, то я считаю, что почти все можно восстановить за два года... если все будут работать быстро", – сказал он.

Напомним: Обновленная оценка ущерба проекту KSE Institute "Россия заплатит" по состоянию на 18 апреля свидетельствовала, что общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины вследствие начавшейся Россией войны достигла 84,8 млрд долларов, но общие потери составляют 600 млрд долларов.