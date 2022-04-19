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Зеленський нагородив ще 192 українських військових

Ольга Глущенко Вівторок, 19 квітня 2022, 05:37
Зеленський нагородив ще 192 українських військових
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відзначив 192 українських військових званнями Герой України, а також державними нагородами.

Джерело: звернення Зеленського, укази президента

Пряма мова: "Ввечері підписав традиційний указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 192 військовослужбовця Збройних Сил України, 24 з них посмертно".

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Деталі: Зокрема звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно

  • Дашку Ігорю Тарасовичу – підполковнику (посмертно)
  • Кучерявому Віталію Вікторовичу – полковнику (посмертно)
  • Головку Віктору Олександровичу – старшому лейтенанту (посмертно)
  • Собківу Роману Васильовичу – майору (посмертно).

Також присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"

  • Пашку Леву Валерійовичу – лейтенанту.

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Теми: ЗеленськийнагородиЗбройні сили
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