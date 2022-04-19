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Зеленский наградил еще 192 украинских военных

Ольга ГлущенкоВторник, 19 апреля 2022, 05:37
Зеленский наградил еще 192 украинских военных
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 192 украинских военных званиями Герой Украины, а также государственными наградами.

Источник: обращение Зеленского, указы президента

Прямая речь: "Вечером подписал традиционный указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 192 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 24 из них – посмертно".

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Детали: В частности, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено

  • Дашку Игорю Тарасовичу – подполковнику (посмертно)
  • Кудрявому Виталию Викторовичу – полковнику (посмертно)
  • Головку Виктору Александровичу – старшему лейтенанту (посмертно)
  • Собкиву Роману Васильевичу – майору (посмертно).

Также присвоено звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

  • Пашку Льву Валерьевичу – лейтенанту.

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Темы: ЗеленскийнаградыВооруженные силы
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