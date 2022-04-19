Зеленский наградил еще 192 украинских военных
Вторник, 19 апреля 2022, 05:37
Президент Украины Владимир Зеленский отметил 192 украинских военных званиями Герой Украины, а также государственными наградами.
Источник: обращение Зеленского, указы президента
Прямая речь: "Вечером подписал традиционный указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 192 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 24 из них – посмертно".
Детали: В частности, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено
- Дашку Игорю Тарасовичу – подполковнику (посмертно)
- Кудрявому Виталию Викторовичу – полковнику (посмертно)
- Головку Виктору Александровичу – старшему лейтенанту (посмертно)
- Собкиву Роману Васильевичу – майору (посмертно).
Также присвоено звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"
- Пашку Льву Валерьевичу – лейтенанту.