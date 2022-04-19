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США націлять санкції на військово-промисловий комплекс Росії – Мінфін

Ольга Глущенко Вівторок, 19 квітня 2022, 06:33
Воллі Адеємо, фото: Getty Images

Сполучені Штати заявляють, що насамперед застосують економічно-фінансовий тиск проти російського військово-промислового комплексу.

Джерело: заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Попри те, що ми надалі застосовуємо жорсткі фінансові санкції проти РФ та її ключових фінансових установ, наступний етап нашої роботи полягатиме в тому, щоби розвалити російську військову машину, шматок за шматком, руйнуючи їхній ВПК та ланцюги його поставок".

Деталі: Адеємо зазначив, що війна Путіна проти України триває набагато довше, ніж розраховували в Кремлі, "здебільшого завдяки героїчним зусиллям українського народу та підтримці, яку ми надали".

Це, за його словами, означає, що російським військам потрібно відновлювати втрати й поповнювати запаси.

"Щоби цього не сталося, ми надалі намагаємося використовувати санкції й експортні обмеження, позбавити Росію критично необхідних ресурсів та орієнтуємося на такі ключові сектори як аерокосмічна галузь, електроніка та інші, пов’язані з оборонним сектором", - зауважив представник американського мінфіну.

Він також підкреслив, що поки вторгнення Росії триває, США продовжуватимуть посилювати санкційний тиск проти Російської Федерації.

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За словами заступника міністра, США мають намір домогтися приєднання всіх країн до антиросійських санкцій для натиску на Москву.

Теми: СШАРосіясанкціївійна
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