США націлять санкції на військово-промисловий комплекс Росії – Мінфін

Сполучені Штати заявляють, що насамперед застосують економічно-фінансовий тиск проти російського військово-промислового комплексу.

Джерело: заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Попри те, що ми надалі застосовуємо жорсткі фінансові санкції проти РФ та її ключових фінансових установ, наступний етап нашої роботи полягатиме в тому, щоби розвалити російську військову машину, шматок за шматком, руйнуючи їхній ВПК та ланцюги його поставок".

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Деталі: Адеємо зазначив, що війна Путіна проти України триває набагато довше, ніж розраховували в Кремлі, "здебільшого завдяки героїчним зусиллям українського народу та підтримці, яку ми надали".

Це, за його словами, означає, що російським військам потрібно відновлювати втрати й поповнювати запаси.

"Щоби цього не сталося, ми надалі намагаємося використовувати санкції й експортні обмеження, позбавити Росію критично необхідних ресурсів та орієнтуємося на такі ключові сектори як аерокосмічна галузь, електроніка та інші, пов’язані з оборонним сектором", - зауважив представник американського мінфіну.

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Він також підкреслив, що поки вторгнення Росії триває, США продовжуватимуть посилювати санкційний тиск проти Російської Федерації.

За словами заступника міністра, США мають намір домогтися приєднання всіх країн до антиросійських санкцій для натиску на Москву.