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США нацелят санкции на военно-промышленный комплекс России – Минфин

Ольга ГлущенкоВторник, 19 апреля 2022, 06:33
Уолли Адейемо, фото: Getty Images

Соединенные Штаты заявляют, что, прежде всего, применят экономически-финансовое давление против российского военно-промышленного комплекса.

Источник: заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Несмотря на то, что мы продолжаем применять жесткие финансовые санкции против РФ и ее ключевых финансовых учреждений, следующий этап нашей работы будет в том, чтобы развалить российскую военную машину, кусок за куском, разрушая их ВПК и цепи его поставок".

Детали: Адейемо отметил, что война Путина против Украины длится гораздо дольше, чем рассчитывали в Кремле, "в основном благодаря героическим усилиям украинского народа и поддержке, которую мы оказали".

Это, по его словам, означает, что российские войска должны восстанавливать потери и восполнять запасы.

"Чтобы этого не произошло, мы в дальнейшем пытаемся использовать санкции и экспортные ограничения, лишить Россию критически необходимых ресурсов и ориентируемся на такие ключевые сектора как аэрокосмическая отрасль, электроника и другие, связанные с оборонным сектором", - отметил представитель американского минфина.

Он также подчеркнул, что пока вторжение России продолжается, США будут продолжать усиливать санкционное давление против Российской Федерации.

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По словам заместителя министра, США намерены добиться присоединения всех стран к антироссийским санкциям для оказания нажима на Москву.

Темы: СШАРосcиясанкциивойна
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