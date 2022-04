Японія передасть Україні костюми хімзахисту й дрони

Міністерство оборони Японії планує передати Україні костюми ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в межах допомоги для протистояння російській збройній агресії.

Джерело: Міноборони Японії у Twitter

Дослівно: "Міністерство оборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC і дрони. Боротьба українців за захист своєї країни все ще триває, тому Міноборони Японії буде продовжувати нашу максимальну підтримку. За Україну".

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM