Японія передасть Україні костюми хімзахисту й дрони

Міністерство оборони Японії планує передати Україні костюми ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в межах допомоги для протистояння російській збройній агресії.

Джерело: Міноборони Японії у Twitter

Дослівно: "Міністерство оборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC і дрони. Боротьба українців за захист своєї країни все ще триває, тому Міноборони Японії буде продовжувати нашу максимальну підтримку. За Україну".

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