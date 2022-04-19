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Япония передаст Украине костюмы химзащиты и дроны

Елена РощинаВторник, 19 апреля 2022, 07:35

Министерство обороны Японии планирует передать Украине костюмы ядерной, биологической и химической защиты (NBC), а также дроны в рамках помощи по противостоянию российской вооруженной агрессии.

Источник: Минобороны Японии в Twitter

Дословно: "Министерство обороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за защиту своей страны все еще продолжается, поэтому Минобороны Японии будет продолжать нашу максимальную поддержку. За Украину".

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Темы: ЯпониявойнаУкраина
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