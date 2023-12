Япония передаст Украине костюмы химзащиты и дроны

Министерство обороны Японии планирует передать Украине костюмы ядерной, биологической и химической защиты (NBC), а также дроны в рамках помощи по противостоянию российской вооруженной агрессии.

Источник: Минобороны Японии в Twitter

Дословно: "Министерство обороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за защиту своей страны все еще продолжается, поэтому Минобороны Японии будет продолжать нашу максимальную поддержку. За Украину".

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM