Російські війська знищили ще 12 будинків на Луганщині, найбільше – у Кремінній

За добу 18 квітня російська армія знищила 12 будинків на території Луганської області, найбільше руйнувань – у щойно захопленій Кремінній.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай

Пряма мова: "На знищенні інфраструктури в Кремінній росіяни не зупинилися – зруйновані ще шість будинків, по області – 12. Саме стільки на Луганщині пошкоджено або вщент зруйновано будинків за минулу добу.

Найбільше руйнувань за учора в Кремінній. Два будинки після прямих потраплянь російських снарядів знесені до фундаменту. Ще чотири були охоплені полум’ям – пожежі ліквідували, але чи придатні вони для життя – спірне питання.

Ворог стріляє по багатоповерхівках, усвідомлюючи, що там ще залишаються люди".

Деталі: У Рубіжному росіяни поцілили в квартиру, власника житла вдалося врятувати – в нього чисельні осколкові поранення.

Також 18 квітня у Рубіжному, де "вже майже нічого не залишилося", зруйнували ще два будинки.

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Гайдай додав, що за минулу добу на території Луганщини та Донеччини захисники України відбили 7 атак ворога, знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 8 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, а також міномет із розрахунком.

Підрозділи ППО збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".