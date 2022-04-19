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Российские войска уничтожили еще 12 домов в Луганской области, больше всего – в Кременной

Елена РощинаВторник, 19 апреля 2022, 08:25

За сутки 18 апреля российская армия уничтожила 12 домов на территории Луганской области, больше всего разрушений – в только что захваченной Кременной.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Прямая речь: "На уничтожении инфраструктуры в Кременной россияне не остановились – разрушены еще шесть домов, по области – 12. Именно столько на Луганщине поврежденных или полностью разрушенных домов за минувшие сутки.

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Больше всего разрушений за вчера в Кременной. Два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены до фундамента. Еще четыре были охвачены пламенем – пожары ликвидировали, но пригодны ли они для жизни – спорный вопрос.

Враг стреляет по многоэтажкам, осознавая, что там еще остаются люди".

Детали: В Рубежном россияне попали в квартиру, владельца жилья удалось спасти – у него многочисленные осколочные ранения.

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Также 18 апреля в Рубежном, где "уже почти ничего не осталось", разрушили еще два дома.

Три дома разрушены в Лисичанске.

Вблизи Северодонецка под обстрел попал автомобиль. Спасатели смогли вовремя его отбуксовать в безопасное место и эвакуировать людей

Гайдай добавил, что за минувшие сутки на территории Луганской и Донецкой областей защитники Украины отбили 7 атак врага, уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему, а также миномет с расчетом.

Подразделения ПВО сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Темы: Луганская областьДонецкая областьДонбассвойна
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