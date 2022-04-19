Российские войска уничтожили еще 12 домов в Луганской области, больше всего – в Кременной
За сутки 18 апреля российская армия уничтожила 12 домов на территории Луганской области, больше всего разрушений – в только что захваченной Кременной.
Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай
Прямая речь: "На уничтожении инфраструктуры в Кременной россияне не остановились – разрушены еще шесть домов, по области – 12. Именно столько на Луганщине поврежденных или полностью разрушенных домов за минувшие сутки.
Больше всего разрушений за вчера в Кременной. Два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены до фундамента. Еще четыре были охвачены пламенем – пожары ликвидировали, но пригодны ли они для жизни – спорный вопрос.
Враг стреляет по многоэтажкам, осознавая, что там еще остаются люди".
Детали: В Рубежном россияне попали в квартиру, владельца жилья удалось спасти – у него многочисленные осколочные ранения.
Также 18 апреля в Рубежном, где "уже почти ничего не осталось", разрушили еще два дома.
Три дома разрушены в Лисичанске.
Вблизи Северодонецка под обстрел попал автомобиль. Спасатели смогли вовремя его отбуксовать в безопасное место и эвакуировать людей
Гайдай добавил, что за минувшие сутки на территории Луганской и Донецкой областей защитники Украины отбили 7 атак врага, уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему, а также миномет с расчетом.
Подразделения ПВО сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".