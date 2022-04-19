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США готують арешт чергової яхти, пов’язаної з російськими олігархами

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 09:52

У фокусі уваги органів США опинилася елітна яхта Amadea, власником якої вважають підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Яхта, зареєстрована як власність компанії на Кайманових островах, зараз перебуває на острові Фіджі у Тихому океані, після 18 днів мандрівки із Мексики.

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У вівторок з’явився обмежуючий судовий наказ місцевих органів влади щодо судна - керівник прокуратури Крістофер Прайд подав клопотання до Вищого суду на заборону яхті покидати порти острова  "до фіналізації клопотання щодо ордеру на вилучення майна" від США. 

Агент, що представляє яхту, минулого тижня казав у коментарі Reuters, що юристи оскаржують твердження про її зв’язок з Керімовим. 

Сулейман Керімов потрапив під санкції США з 2014 року не лише за агресію РФ проти України, але й злочини у Сирії. 

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня у Німеччині заарештувала супер'яхту сестри російського олігарха Алішера Усманова вартістю $600 млн, а Нідерланди заборонили виходити зі своїх портів 20 яхтам з російськими власниками.

Теми: СШАолігархиРосіясанкції
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